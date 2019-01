Hechingen Zu viel Schnee für Rodler

Am letzten Tag fiel das Rodeln am Breitenberg bei Pfronten komplett aus. Aufgrund der Schnee- und Wetterlage hatte sogar die Bergbahn am Breiteberg den Betrieb eingestellt. Die Bahn wäre die Verbindung gewesen zur wohl längsten Rodelabfahrt im Allgäu mit ungefähr 6,5 Kilometern Länge. Als Ersatz ging es dann in das ABC Alpenerlebnisbad nach Nesselwang. Das Highlight bereits am ersten Tag der Aufstieg über einen Forstweg von Schwangau vorbei an der Drehhütte zur bewirtschafteten Rohrkopfhütte. Von der Terrasse aus ergab sich ein Blick auf den Tegelberg und auf die zu Fuß liegende Schlossanlagen von Hohenschwangau und Neuschwanstein. Eine rasante rund 3,5 Kilometer lange Abfahrt belohnte die Gruppe für den mühsamen Aufstieg.