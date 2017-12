Hechingen Zollernstadt ist in den Top 100

Hierbei verglichen die Reiseexperten, wie oft Bilder der jeweiligen Destinationen unter ihrem Städtenamen-Hashtag auf Instagram geteilt wurden. Mit mehr als 6 800 #hechingen-Hashtags sicherte sich die Stadt Rang 92 und damit einen der begehrten Plätze in der Top 100.

Doch was fotografieren die Instagram-Nutzer in und um Hechingen am liebsten? Ganz eindeutig: Die Burg Hohenzollern. Sie rangiert mit den meisten Bildern unangefochten an der Spitze. In exponierter Lage auf einem Hügel gelegen, ist sie eine der bedeutendsten und imposantesten Burganlagen Deutschlands.

Am besten entdecken lasse sich die Burg, genau wie das Römische Freilichtmuseum, beim Wandern und Radfahren durch die bezaubernde Naturkulisse der Zollernalb. So biete die Region zahlreiche Rad- und Wanderwege durch wildromantische Naturkulissen, was sich nicht zuletzt an zahlreichen Fotos auf Instagram widerspiegelt, so die Mitteilung weiter.