Hechingen Zeuge bei Prozess wegen versuchten Mordes: "Da war sofort klar, das ist Benzin"

Mann kehrt nach Rauswurf zurück

Der 61-Jährige erschien jedoch kurz darauf wieder in der Gastwirtschaft und verlangte erneut ein Bier – auch diesmal ohne Erfolg. Um ihm klarzumachen, dass er dort an diesem Tag definitiv nichts mehr zu trinken bekomme, soll ihm der Wirt – so sagte dieser zumindest vor dem Hechinger Landgericht aus – sogar einen Zettel in die Hand gedrückt haben, auf dem gestanden habe: "Kein Bier".