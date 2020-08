Hechingen Zeitungsausträger wird getreten und beleidigt

Circa 20 Minuten später geriet er dann wegen Nichtigkeiten mit dem Zeitungsausträger in Streit. Der junge Mann lauerte dem 71-Jährigen kurz danach in einem Hauseingangsbereich auf. Dort sprang der 22-Jährige den Zeitungsausträger unvermittelt an und versetzte ihm einen Fußtritt gegen den Oberkörper. Der Austräger fiel zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Der Betrunkene beleidigte den 71-Jährigen aufs Übelste und floh dann zu Fuß. Während der Flucht trat der 22-Jährige gegen ein geparktes Fahrzeug, an dem Sachschaden entstand.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Tatverdächtige im Bereich des Bahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen.