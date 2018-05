Hechingen Workshops und Konzerte bei "Use Your Summer"

So viel steht auf jeden Fall schon fest: In der Regel finden jeden Nachmittag ab 15 Uhr Workshops statt. Und an dem ein oder andern Abend ein Konzert. Der in Hechingen lebende und aus Tansania stammende Saidon Train wird beispielsweise seinen Reggea präsentieren, der aus Syrien stammende MC Manar rappt Hits seiner neuen CD. Die aus der Region stammende Band SteamMaxx spielt zugunsten der Weiher Schule.

Die Veranstalter rund ums Juz hoffe nun, dass ihnen in den zehn Festivaltagen weitgehend blauer Himmel beschert wird.