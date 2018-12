Hechingen Wo sind die kaputtesten Straßen der Stadt?

Im Bauausschuss am Mittwoch wurde jedenfalls das Straßenkataster heftig zerpflückt, in dem die Ergebnisse der Straßenuntersuchungen zusammengefasst sind. Vorgelegt wurde ein Stadtplan, in dem den einzelnen Straßen Qualitätsnoten zwischen Null (gut) und 5 (ganz schlecht) zugewiesen wurden. Und auf Grundlage dieser Daten wurde festgelegt, welche Straßen als erstes saniert werden müssen.

Wobei schon da erste Kompromisse gemacht wurden. So steht die Tübinger Straße 2019 auch deshalb an, weil sie ja für das Baugebiet Killberg IV wichtig ist, und im Weiher ist man ja sowieso dabei, alles umzubuddeln. Also macht man da natürlich weiter. Valentin- und Erlenstraße sind wohl auch ganz schlecht dran, auch sie sollen nächstes Jahr saniert werden.

Wie Kenner des Hechinger Gemeinderats aber wissen, ist es fast undenkbar, dass hier ein Straßenthema einfach glatt durchgeht. So wies Almut Petersen auf Löcher in der Schloßackerstraße hin, die für Radler und Fußgänger ein Sturzrisiko bedeuten, Manfred Bensch monierte, dass der Fasanenweg keine Toppriorität hat, obwohl er starke Schäden aufweise, Regina Heneka fügte noch die Zollernstraße an, der erst für 2020 Priorität eingeräumt wird.