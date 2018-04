Hechingen Wo sich Fuchs und Vase guten Tag sagen

Der Ansturm in der Hechinger Stadthalle ist unglaublich. Der Andrang gilt Engeln, Kerzenständern, Taschen, Kleidung, Gläsern, Gemälden, Teekannen, Vasen und sogar einem ausgestopften Fuchs. Der Warentauschtag in Hechingen am Samstag war wieder ein Erlebnis.