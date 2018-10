Hechingen Wo Löwen regieren und Bären tanzen

Hechingen. Was für ein tierisches Vergnügen: Ob Känguru, Elefant oder Löwe – in der Stadthalle standen sie am Sonntag allesamt im Mittelpunkt. Und um die unterschiedlichen Charaktere in musikalischer Hinsicht erfassen zu können, hieß es für die Zuhörer: Ohren spitzen. Denn während man den schweren Elefanten schon an den ersten Tönen erkennt, muss man bei den kleinen Urwaldmäusen schon genauer lauschen.

Da die bisherige Leiterin Susanne Jaggy die Jugendmusikschule kürzlich verlassen hatte, begrüßte Musiklehrer Hanns Stefan Doege die Gäste, unter denen auch der Haigerlocher Bürgermeister Heinrich Götz als Vertreter des Zweckverbands Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung weilte.

Doege trug zwischen den einzelnen Beiträgen der jungen Musiker eine unterhaltsame Geschichte über die Elefantendame Amélie und ihre tierischen Freunde vor, die zahlreiche Ensembles aus unterschiedlichen Fachbereichen in Melodien kleideten. Bevor die jüngsten Musiker, die Blockflötenkinder, unter der Leitung von Kathrin Osswald im Saal die Zirkus-Polonaise erklingen ließen, nahm die Veranstaltung einen rockigen und poppigen Anfang. Unter freiem Himmel stimmten Schüler von Gerhard Cazzanelli und Stefan Riethmüller auf ihren Blechblasinstrumenten auf die Reise in den Dschungel ein. Dort hat, wie der Fachbereich Akkordeon und Keyboard von Tanja Deines unter Beweis stellte, "The Lion King", der König der Löwen, das Sagen.