Hechingen wird sauberer: Müllsammlerin inspiriert zum Nachmachen

Ann-Kathrin Dieringer setzt sich in Hechingen auf ungewöhnliche Art für Müllvermeidung ein. Wer gute Vorsätze für das neue Jahr sucht, könnte sich hier inspirieren lassen.

Demonstrationen, politische Ankündigungen - über Umweltschutz wird oft in großen Zusammenhängen gesprochen. Ann-Kathrin Dieringer möchte aber dazu motivieren, dass jeder einzelne für sich aktiv werden kann. Sie selbst zieht beispielsweise gelegentlich mit einer Greifzange durch die Stadt und sammelt weggeworfenen Müll von Gehsteigen und aus Hecken. Die 36-Jährige arbeitet als Konditorin. In ihrer Freizeit will sie andere dazu motivieren, mit vermeintlich kleinen eigenen Aktivitäten einen Unterschied für die Gemeinschaft zu machen.

Für ihre Müllsammmel-Aktion braucht sie nicht viel. Die Tüten sind oft schon aus dem Müll gerettet, die Greifzange hat sie aus dem Sanitätshaus. So ausgerüstet, streift sie gelegentlich durch die Straßen und Grünflächen von Hechingen. Wo andere achtlos vorbeigehen, bleibt sie stehen. Nicht aus Pflichtgefühl, sagt sie, und sie fühle sich dabei auch nicht verbittert. Sie folge einfach ihrer Überzeugung. Für seien achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel, Plastiktüten oder Süßigkeitenverpackungen keine Kleinigkeiten, sie sehe darin Symptome eines Problems, das sie nicht mehr ignorieren möchte.

Andere zu tadeln, das verändere wenig, ist sie überzeugt

„Mich stört dieser Abfall überall – an Wegen, in den Büschen, auf Parkplätzen“, sagt sie und schüttelt den Kopf. Die Welt könne sie nicht allein retten, das wisse sie. „Aber vielleicht kann ich mit meinem Vorbild ein paar Leute dazu bringen, ihren Müll nicht mehr einfach wegzuschmeißen.“ Andere zu tadeln, das verändere wenig, ist sie überzeugt. Positive Aktionen könnten dagegen zum Nachdenken anregen. Beispielsweise hat sie sich eine große Ladung Taschenaschenbecher einer

Eine Bürgerin, die Verantwortung übernimmt

Berliner Initiative besorgt und verschenkt diese kleinen Döschen. Sie hofft, dass dadurch weniger Kippen auf die Gehwege geworfen werden. Als Aktivistin will sie sich nicht verstanden wissen, stattdessen einfach als Bürgerin, die in ihrem Umfeld Verantwortung übernimmt. Schön fände sie es natürlich, wenn sie damit für andere Menschen Vorbild wird. „Unsere Natur hat niemanden außer uns“, sagt sie. Wenn jeder in seinem Umfeld etwas verbessere, mach das durchaus einen Unterschied.

Deshalb hat sie dieses Jahr zum „World Cleanup Day“, der jedes Jahr am 20. September stattfindet, mit derVHS in Hechingen eine Sammelaktion gestartet.

Eine kleine Gruppe fand sich zusammen, um auf einer gemeinsamen Tour Müll einzusammeln. Manche seien erstaunt gewesen, viel sich bewegen lässt, wenn man einfach losgeht.

Urban Gardening zwischen Oelser Straße und Am Fürstengarten

Ein weiteres Projekt, an dem sie sich beteiligt, ist Urban Gardening, also das gemeinsame bepflanzen und pflegen einer öffentlichen Fläche. Diese befindet sich zwischen der Oelser Straße und Am Fürstengarten. Eine wachsende Gruppe Freiwilliger verwandelt hier eine triste Fläche in eine blühende Insel. Diese Beete sollen nicht nur das Stadtbild verschönern. Die Vielfalt an Pflanzen ist auch gut für Insekten und Kleinlebewesen. Diese Aktion soll daher auch zeigen, dass Umweltschutz direkt vor der Haustür beginnen kann.

Ähnliche Aktivitäten gebe es noch viele, findet Ann-Kathrin Dieringer. Sie sammelt beispielsweise Kerzenwachsreste, die zu nachhaltigen Ofenanzündern verarbeitet werden, und sie animiert ihre Freunde und Bekannte, Kronenkorken nicht einfach wegzuwerfen, sondern sie für die Tübinger „Kronenkinder“ zu sammeln – eine Initiative, die schwerkranken Kindern hilft. Dinge, die weggeworfen werden sollen, in etwas von Wert verwandeln – wer so etwas tue, schaffe immer auch Sinnbilder dafür, wie viel Potenzial unbemerkt täglich verschwendt wird, findet sie.

Sie verwandelt deshalb auch leere Tetrapaks in Taschen, fertigt aus abgetragenen Jeanshosen neue Kleidungsstücke, Taschen und Kissenbezüge. Ihre Überzeugung ist: „Unsere Umwelt braucht keine Perfektion – sie braucht Aufmerksamkeit und ein bisschen Mut, den ersten Schritt zu tun.“ Auch ganz kleine Aktivitäten in diesem Sinne zählen, denn sie seien immer auch Zeichen dafür, dass jeder Mensch etwas verändern kann.