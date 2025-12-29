Hechingen wird sauberer: Müllsammlerin inspiriert zum Nachmachen

Ann-Kathrin Dieringer setzt sich in Hechingen auf ungewöhnliche Art für Müllvermeidung ein. Wer gute Vorsätze für das neue Jahr sucht, könnte sich hier inspirieren lassen.
Demonstrationen, politische Ankündigungen - über Umweltschutz wird oft in großen Zusammenhängen gesprochen. Ann-Kathrin Dieringer möchte aber dazu motivieren, dass jeder einzelne für sich aktiv werden kann. Sie selbst zieht beispielsweise gelegentlich mit einer Greifzange durch die Stadt und sammelt weggeworfenen Müll von Gehsteigen und aus Hecken. Die 36-Jährige arbeitet als Konditorin. In ihrer Freizeit will sie andere dazu motivieren, mit vermeintlich kleinen eigenen Aktivitäten einen Unterschied für die Gemeinschaft zu machen.