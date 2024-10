Hechingen wirbt für sich: Vor allem große Firmen kommen dazu

Seit einem Jahr ist Thomas Sigg Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, und durch seine zupackende Art und viele weitere Leistungsträger im Verein, die erstaunliches leisten, wird erstaunliches vollbracht. Weinfest, Bildungsmesse Chance – relativ neu im Programm und schon mit exzellentem Ruf weit über die Stadtgrenzen hinaus. Dass mittlerweile drei Gymnasien ihren Besuch angemeldet haben und neben vielen Firmen aus der Region auch drei Universitäten ihre Bildungsangebot vorstellen, spricht für sich. Es dürfte wieder voll werden in der Stadthalle Museum am 20. März bei der dritten Auflage.

Zufrieden mit Lichterglanz und Hechingen aktiv

Auch die Traditionsveranstaltungen wie unter anderem Lichterglanz und Hechingen aktiv verzeichnen ebenfalls mit sehr positive Resonanz der Teilnehmer, so Thomas Sigg, der zufrieden strahlte, als er am Dienstag im Saal der Gaststätte Museum seinen ersten Bericht als Vorsitzender gab. Die Mitglieder sind wohl auch zufrieden. Die Entlastung des Vorstands erfolgte ohne Diskussion und einstimmig.

Stadt erhöht ihren Zuschuss auf 20 000 Euro

Der Erfolg drückt sich auch in Zahlen aus. So hat die Stadt ihren während der Coronazeit abgesenkten Zuschuss von 13 000 Euro im Jahr nun auch 20 000 Euro erhöht. Das sei toll, aber früher seien es 26 000 Euro gewesen, erinnerte Kassierer Sandro Milioto, das hier immer noch Luft nach oben ist. Und das Geld würde direkt dem Allgemeinwohl dienen, fügte Thomas Sigg an. „Wir bringen uns ein, wollen was für die Stadt tun, und nur dafür geben wir Geld aus“.

Viele größere Firmen als neue Mitglieder gewonnen

Das sehen mittlerweile auch viele Hechinger Firmen, die unverdrossen von den Stadtmarketing-Aktiven angesprochen werden und nun in zunehmender Zahl auch Mitglieder werden. Der Zuwachs betreffe vor allem Firmen mit mehr als fünf Beschäftigten, So Sandro Milioto. Und auch die ganz großen wie Bentley, Joline, Kemmler, Ewimed zeigen durch ihre Mitgliedschaft ihre Unterstützung. Längst hat sich herumgesprochen, dass das Stadtmarketing keinesfalls nur die Stärkung des Einzelhandels im Blick hat. Wohnqualität steigern, Arbeitskräfte für die Stadt begeistern, Tourismus fördern – vielerlei Effekte werden hier angestrebt.

Das beweist ein Blick auf das hier angefügte Programm für das kommende Vereinsjahr, das eine enorme Zahl an Veranstaltungen nennt.

Termine des Stadtmarketingvereins

Adventskalenderaktion:

Vergangenes Jahr wurden 1000 Adventskalender gedruckt, die zu einem geringen Preis von den Mitgliedsfirmen gekauft werden konnten. Die Auflage war schnell weg. Dieses Jahr werden 2000 Exemplare gedruckt. Motiv ist diesmal die Burg vor leicht verschneiter Landschaft. Bestellt werden können sie über die Vereinshomepage ab sofort.

Lichterglanz:

Am Samstag, 23. November, wird wieder die Innenstadt illuminiert und die Geschäfte haben abends offen. Auch ein Rahmenprogramm wird es geben.

Hechingen trifft:

Am Mittwoch, 5. Februar, gibt es bei der Medizintechnikfirma Bentley ein Treffen mit begrenzter Teilnehmerzahl. Ziel: Die Vernetzung der Geschäftsleute in der Stadt.

Ausbildungsmesse Chance:

Am Donnerstag, 20. März, findet in der Stadthalle Museum wieder die Ausbildungsmesse Chance in der Stadthalle statt. Es werden über 1000 Schüler kommen. Viele Schulen haben schon fest zugesagt.

Hechingen Aktiv:

Am 4. Mai, präsentieren sich wieder bei einem verkaufsoffenen Sonntag Firmen in der Stadt. Am Feuerwehrhaus in der Ermelesstraße ist wieder Start, die Bahnhofstraße ist diesmal voll gesperrt bis zur Hofgartenstraße, und von da geht es hoch in die Oberstadt bis zum Obertorplatz.

Weinfest:

Am Samstag, 13. September, findet zum dritten Mal das beliebte Fest auf und bei der Johannesbrücke statt. Die Bands haben schon zugesagt, die Standbetreiber waren sowieso begeistert.