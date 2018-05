Hechingen "Wir schaffen das"

Musikalisch begleitet wird Traber an diesem Abend von den beiden Jazzmusikern Jörn Baehr und Gerhardt Mornhinweg. Gemeinsam durchforsten sie die aktuelle gesellschaftliche und politische Landschaft und kommen dabei zu erstaunlichen Entdeckungen. So tritt etwa Winfried Kretschmann auf und spricht am "Tag des Autos" als Landesvater mit großer Sorge zu der Jugend im Ländle, die mit Autoaskese und Führerscheinallergie sich die Zukunft verbaut. Angela Merkel sucht ein Coaching beim Schweizer Burnout-Therapeuten Urs Hütterli, weil sie seit dem vergangenen CSU-Parteitag von Mordphantasien heimgesucht wird, und das treue CDU-Mitglied Gotlob hält die Bundeskanzlerin für einen nicht integrierten Flüchtling und die CDU für die bessere Pegida.

Dazwischen gibt es aktualisierte Lieder von Georg Kreissler zur Lage der Nation. Zudem werden Putins vermeintliche allmorgendliche Phantasien aufgedeckt und es wird an Peter Maffay erinnert, der angeblich vor 40 Jahren schon über den Brexit Bescheid wusste.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Katholischen Erwachsenenbildung Zollernalbkreis, Telefon 07433/9 01 10 30, sowie im Bildungshaus St. Luzen, Telefon 07471/93410, und an der Abendkasse.