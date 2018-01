Hechingen "Winterschlaf? Nein Danke!"

Und nicht nur Kinder von arbeitenden Eltern kommen, sondern auch solche, denen es daheim langweilig wird oder die ihre Freunde treffen wollen. Morgens geht es schon ab 7.30 Uhr los. Einige bleiben auch zum Mittagessen.

Am Dienstag bemalten die Kinder T-Shirts mit dem Motto als Aufdruck. Danach kochten sie ein Fitnessmenü mit Hamburgern, Kartoffeln, Gurkensalat, Apfelküchlein und Bruschetta. In den Werkraum ging es am Mittwoch. Dort sägten die Kinder Vögel aus Holz aus. Dazu fertigten sie am Donnerstag Meisenknödel an, die dann zusammen mit den Holzvögeln im Garten aufgehängt werden können. Zum Abschluss geht die Gruppe am Freitag mit dem Förster in den Wald, um Tiere zu beobachten, die keinen Winterschlaf machen.