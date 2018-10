Hechingen/Winterlingen Drogenschulden Ansporn für Überfälle

Als der Drahtzieher der Überfälle aus der Zeitung erfuhr, dass bei der Tat sehr wohl 1160 Euro erbeutet wurden, drohte er dem jungen Mann, ihn anonym bei der Polizei anzuzeigen, worauf er schließlich 500 Euro erhalten habe.

2800 Euro waren die Beute aus einem Überfall auf den Netto-Markt in Bitz. Diesmal übernahm der Bandenchef erstmals selbst die aktive Rolle, nachdem sich sein junger Kompagnon weigerte, künftig weiter an den Raubzügen teilzunehmen. Auch hier hieß es, der Tresor lasse sich nicht öffnen. Im Fluchtwagen wartete der Mann, der bereits in Gammertingen Schmiere gestanden hatte.

Dieses Duo wollte in Orsingen-Nenzingen nach demselben Schema einen Treff 3000-Markt überfallen. Zuvor ging auch der Fluchtwagenfahrer dem Boss fast von der Fahne, ließ sich jedoch von diesem überreden, als es hieß, dieser könne ihm eine Stelle bei Verwandten besorgen. Er habe deswegen zur Tat sogar Bewerbungsunterlagen mitgebracht. "Ich hab einen Job gebraucht und mich dumm entschieden", meinte der Kompagnon kleinlaut.

Was die Zwei nicht wussten: Die Polizei war der Bande längst auf den Fersen. Durch den Vergleich von Mobiltelefon-Daten aus den Funkmasten an den verschiedenen Tatorten war es möglich, die Telefone der Täter zu identifizieren. Fortan hörte die Kriminalpolizei die Gespräche der Beteiligten ab und erfuhr so auch von dem geplanten Coup in Orsingen-Nenzingen im Landkreis Konstanz.

Ende März rückten schließlich die Beiden an. Vor Ort wurde dem Boss die Sache jedoch zu mulmig. "Abbruch. Ich krieg das nicht hin", habe er noch gesagt. Doch da war es bereits zu spät, und die Polizisten griffen zu. Der Mann leistete Gegenwehr, wurde dabei leicht verletzt. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft, wie zwei weitere aus der Bande.

Die Verhandlung vor dem Hechinger Landgericht wird am Montag, 22. Oktober, um 9 Uhr fortgesetzt.