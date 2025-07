Drei Enthaltungen, alle anderen Räte dagegen – die Abstimmung zur „Fortschreibung Lärmaktionsplan Hechingen (4. Runde) in der Ratssitzung am Dienstag war eindeutig.

Keineswegs so klar waren aber die Argumente, die die Räte im Lauf der Debatte vortrugen. In Hechingen gibt bekanntlich schon viele Straßen, die auf Grundlage der vorangegangenen drei Pläne zu Tempo-30-Zonen erklärt wurden. Manche nur von 22 bis 6 Uhr, andere durchgehend. Nun hätten weitere dazu kommen sollen. Daraus wird erst mal nichts.

Gutachten stellt Überschreitung von Lärmgrenzwerten fest

Grundlage für die Tempo-30-Vorschläge ist ein Gutachten, das für bestimmte Hechinger Straßenabschnitte eine Überschreitung zulässiger Lärmstärken feststellt. Allerdings wurde nicht per aufgestellten Mikrofonen gemessen, sondern alles wurde im Computer berechnet anhand von vorliegenden Daten von Straßenbreiten, Verkehrsbelastung und Gebäudeformen.

Roland Huber will ein Signal nach oben

Und genau das störte FWV-Rat Roland Huber enorm. „Wir wollen ein Signal nach oben setzen, dass die Berechnungsgrundlage nicht stimmt“, schimpfte er und zog die Ortsdurchfahrt von Schlatt als Beispiel heran, wo stellenweise Temporeduzierungen dazu führen würden, dass durch Überholen mehr Lärm entsteht. Laut Lärmaktionsplan sollte diese Durchfahrt allerdings fast durchgehend Tempo-30-Zone ohne zeitliche Beschränkung werden. So ganz klar wurde nicht, was Huber nun an dieser Änderung nicht gefällt.

Felix Miller will weniger „Flickenteppich“ erreichen

SPD-Gemeinderat Felix Miller griff mit dem „Flickenteppich“ verschiedener Geschwindigkeitszonen in der Stadt ein Argument auf, das vergangene Woche schon im Bauausschuss häufig vorgebracht wurde. „Die Leute stört der dauernde Wechsel“, meinte er. Wenn noch weitere Tempo-30-Zonen dazu kämen, werde das noch schlimmer. Mit der Stadt solle ein Konzept erarbeitet werden, dass diese Wechsel reduziere.

Matthias Linckersdorff (FDP) meinte, dass Tempo-30 Verkehrslärm nicht reduziere. Stattdessen müsse man zu laute Motorräder und Autos mit Klappenauspuff als Ursachen beseitigen.

Bürgermeister Philipp Hahn ist gegen Tempo 40 in der Stadt

Annette Fellinger-Robertz (Bunte Liste) fragte nach, ob nicht durchgehend Tempo-40 für die Stadt eine Lösung sei. Dadurch würde die vorgeschriebene Lärm-Obergrenze an vielen Stellen der Stadt überschritten, so die Stadtverwaltung. In Reutlingen gehe das aber, meinte Lorenz Welte (CDU). Bürgermeister Philipp Hahn hielt dagegen: „Ich hätte kein gutes Gefühl, wenn in den bereits bestehenden Tempo-30-Zonen schneller gefahren werden dürfte“.

Tempo-30 würde Schüler am Zebrastreifen schützen

Genau dieses Argument hatte in der Bauausschuss-Sitzung auch schon Ordnungsamt-Chef Patrick Loll vorgebracht. Für einige Tempo-30-Zonen-Vorschläge sei gar nicht der Lärmschutz ausschlaggebend, sondern der Schutz von Schülern an den Zebrastreifen, die sie oft nutzen. So hätte beispielsweise Tempo-30 für den Bereich am Europakreisel zwischen Schützenbrücke und Fred-West-Straße gegolten, ebenso am Kleiner-Kreisel in Richtung Bahnhof und die Ermelesstraße.

Jürgen Fischer lenkt den Blick auf Raser auf der B27

Auf diesen Gedanken wurde von den Räten nicht eingegangen. Jürgen Fischer lenkte den Blick stattdessen auf die B27, wo vor nachts zu schnell gefahren werde. Für diese Straße sei die Stadt nicht zuständig, zudem werde da oft geblitzt, meinte Bürgermeister Philipp Hahn. Steins Ortsvorsteher Manuel Riecher lenkte die Debatte dann wieder in Richtung Verkehrslärm. Seiner Ansicht nach gab es für das Gutachten zu wenig Messstationen.

Zumindest die bestehende Tempo-30-Zonen bleiben

Und wie geht es nun weiter? Der Antrag von Bürgermeister Philipp Hahn, zumindest die Tempo-30-Zonen auf Grundlage der vorangegangen Lärmaktionspläne beizubehalten, wurde von den Räten einstimmig angenommen. Außerdem soll nun mit den Räten beraten werden, wo und wie eine weniger flickenmäßige Lösung der Hechinger Verkehrslärmprobleme aussehen könnte.