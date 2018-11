Hechingen Wieviel Teer ist im Grundwasser?

Der Teer entstand vor über 100 Jahren im ehemaligen Gaswerk der Stadt, das im Bereich des heutigen Kleiner-Kreisels stand. Damals wurde der Teer nicht sachgerecht entsorgt, so verbreitete er sich über das Grundwasser, das hier in Richtung Starzel fließt. Um sich ein Bild zu machen, wie die Lage im Untergrund ist, hat die Stadt Hechingen Probebohrungen in Auftrag gegeben.

Die Vorbereitungen haben begonnen, die eigentlichen Bohrungen finden von Mittwoch an statt. Betroffen ist das Gebiet rechts und links der Hofgartenstraße zwischen Kleiner- und Europakreisel, zwei Bohrstellen befinden sich in der Gfrörerstraße, zwei in der Steubenstraße, drei im Bereich der Stutenhofstraße und zwei in der Eitel-Fritz-Straße.