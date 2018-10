Hechingen Wie Unternehmerinnen Digitalisierung handhaben können

Zum ersten Frauenwirtschaftstag in Hechingen hatte der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) für die Region Neckar-Alb, die im Fall des Verbandes die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb umfasst, eingeladen. Dessen Vertreterin Christine Wolf eröffnete die Veranstaltung und wies auf das diesjährige Thema hin: "Digitale Zukunft mit Frauen gestalten".

Die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges begrüßte anschließend die Gäste in Hechingen. Angesichts der doch ziemlich leeren Stuhlreihen am Donnerstagabend in der Villa Eugenia hoffte sie, dass die Veranstaltung noch mehr Frauen anziehen werde, wenn sich das Format hier erst einmal etabliert habe. Müllges betonte, wichtig sei die Zusammenarbeit auf Augenhöhe – egal ob zwischen jung und alt oder zwischen verschiedenen Kulturen. Gerade diese Fähigkeit könnten Frauen in Unternehmen einbringen.

In zwei Vorträgen wurden danach die Themen behandelt, wie Buchhaltung durch Digitalisierung rationalisiert werden kann und welchen Trends die Arbeit zukünftig folgen wird. Immer wieder gab es kritische Nachfragen und es wurde diskutiert – da war die kleine Besucherrunde dann doch von Vorteil.