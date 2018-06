Hechingen Wie die alten Rittersleut auf dem Zoller hausten

Christian Kayer schilderte den mühsamen Wiederaufbau, und hier konnte er schon recht genaue Pläne zeigen, wie die Burg in dieser Zeit aussah. Das große Hauptgebäude stand damals dort, wo heute der Biergarten ist. Am "Bug" der Festung, wo heute die großen Gebäude stehen, waren dagegen nur Türme.

Die ersten Teile der kranzförmigen Bastion, die heute die gesamte Burg umgibt, entstanden vor dem 30-jährigen Krieg. Trotzdem wurde die Burg dann von Schweden und später von den Bayern eingenommen. Weil den Hohenzollern nach diesem Krieg das Geld für Festungsbau fehlte, wurde sie den österreichischen Habsburgern zur Nutzung angeboten. Die stationierten hier Soldaten und bauten einen weiteren Teil der Bastion, verloren aber irgendwann das Interesse an diesem Gebiet.

Bis gegen 1800 sah die Burg noch halbwegs gut erhalten aus. Dann kam der Hechinger Fürst Friedrich, der auch das Renaissance-Schloß in der Stadt abreißen ließ, den Nachfolgebau aber nie recht vollendete. Er wollte eine Burg nach dem Vorbild der Heidelberger Schloßruine und sprengte das Gemäuer. "Das war auch billiger im Unterhalt", nannte Christian Kayser einen Vorzug dieser Lösung.

Das, was heute auf dem Zoller steht, bauten dann federführend die Preußen wieder auf. Auch für sie stand der militärische Zweck im Vordergrund. Die Festungsanlagen verschlangen zwei Drittel der Baukosten, das Schloß obendrauf war nur Zugabe. In dieser Zeit wurde die Burg auch mit einer Wasserversorgung ausgestattet. Dass die Keller des Gebäudeteils, in dem heute der Burgshop ist, riesige Wassertanks sind, die bis heute verwendet werden, war wohl auch ein Detail im Vortrag von Christian Kayser, das nicht jeder kannte.

Zum Abschluss des sehr gut besuchten Vortrags gab es viel Applaus. Und viele entschieden sich wohl an diesem Abend, auch das Buch des Referenten "Die Burg – ein Jahrtausend Baugeschichte auf dem Hohenzoller" zu kaufen, das für 24 Euro zu haben ist.