Hechingen Wie aus tollen Ideen blöde Ideen werden

Und der erlebt sein zweites Abenteuer mit Oma auf dem Rummelplatz. Dort will er unbedingt Geisterbahn fahren. Widerwillig gibt die Oma nach. Doch auf einmal sitzt Frieder ganz alleine in der Geisterbahn und hat große Angst. Genauso so groß ist auch die Angst der Oma, die Frieder am Ende in die Arme schließt.

Nach den zwei Geschichten konnten die Kinder ihre Bücher noch von Gudrun Mebs signieren lassen. In jedem Fall war es ein spannender Vormittag für die Kinder. Sie hatten eine echte Autorin kennengelernt und zwei spannende Geschichten gehört.