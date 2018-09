Hechingen Wetter und Gewinner strahlen

Hechingen-Stein. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter kam auf dem Sportgelände "Großholz" am Samstag erst gar nicht auf. Und auch die Schützen brauchten sich nicht zu grämen, wenn das Runde einmal nicht im Eckigen landete. Denn beim Elfmeterturnier für Steinemer Vereine und Gruppen stand vor allem eines im Vordergrund: die Gaudi.

Und von dieser ließen sich die Teilnehmer gerne anstecken. Ob Damen-, Herren- oder gemischte Teams: Wenn sich die Akteure auf den Elf-, respektive die Frauen auf den Neunmeterpunkt zubewegten, feuerten sie nicht nur ihre Mannschaftskollegen, sondern auch die zahlreichen Zuschauern kräftig an. Und auf einer solchen Welle der Unterstützung wurde der Ball fast automatisch ins Tor getragen. Na ja, die Betonung liegt auf "fast", denn um ganz vorne mitzukicken, bedarf es natürlich auch einer guten Schusstechnik.

Um sich diese anzueignen, hatte so manches Team im Vorfeld deshalb fleißig trainiert. Nach einem spannenden Fußball-Nachmittag wurde das Finale schließlich unter Flutlicht ausgetragen. Die meisten Elfmeter konnten am Ende die "AH" und "der Treff" im Netz versenken, die dafür Pokale in Empfang nehmen und ihren Sieg gebührend feiern durften. Die weiteren Teilnehmer bei den Herren waren die Mannschaften Jungstars, El Kanistros, Team Platin, Fanclub, Jugendtrainer A-Jugend, Supernasen, Feuerwehr, Jugendtrainer, Sportheim05 und B6. Die Damen- beziehungsweise gemischten Teams wurden von Gymnastik1, Gymnastik2, Narrenzunft und Villa Rustica komplettiert.