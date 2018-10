Hechingen Westflügel wird bald Geschichte sein

Endspurt beim Zentrum am Fürstengarten: Bauleistungen im Wert von 700 000 Euro soll der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags am Montag, 8. Oktober, 18 Uhr, in öffentlicher Sitzung im Sitzungssaal des Landratsamts vergeben. Es ist der vierte und letzte Bauabschnitt.