Hechingen Wenn Körperteile herumfliegen

In Mendlers Arbeit sitzt ihm der Tod in Gestalt des Sensenmanns im Nacken. Allerdings kann er ihm noch von der Schippe springen. Beim Stichwort springen, tanzen, laufen, gerät die Bilderserie "You better run" in den Blickpunkt. Der Titel, so wird bei der Betrachtung der Exponate schnell klar, ist programmatisch. "Trotz Kopfstand oder horizontalem Schweben wirken die Commedia dell’Arte-Figuren geradezu statisch neben den hyperbeweglichen Gestalten, die uns in der Bilderserie ›You better run‹ so unbekümmert entgegenkommen", verweist die Expertin auf die Gestalten, die ganz auf ihr Tun konzentriert sind und nicht "nach dem Woher, Wohin oder Warum" fragen.

"Der Zufall, jener hämisch kecke Dämon", der, wie es einst ein österreichischer Schriftsteller ausdrückte, "unermüdet wirkt, bald mit uns kämpft; der uns den Verstand verleiht durch Erfolg, und oft den klügsten Plan durch seinen Hauch in Nichts verwandelt" – er spielt auch in der Bildhauerei eine Rolle.

Ob Eiche, Walnuss, Kirsche, Zeder oder Thuja: Jedes Holz hat, vergleichbar mit Menschen, seinen ureigenen Charakter. Verschiedene Charaktere besitzen auch Mendlers Figuren. Mal geht ihr Blick traumverloren ins Leere, mal liegt ein leises Lächeln auf ihren Lippen. Sind sie menschliche Wesen, stammen sie aus dem Reich der Mythen? Selten ist das zuzuordnen.

Was hingegen Grundlage für Mendlers Minne-Bilder war, werden all diejenigen erkennen, denen der "Code Manesse" ein Begriff ist, der von Züricher Buchmalern reich illustriert wurde. Reproduktionen der Bilder nutzt Hans Mendler für Übermalungen, so dass etwa aus Pferden in Braun und Grau "energiegeladene, glutrote Reiter" werden, nach denen die aktuelle Werkschau in der Villa benannt ist.

Weitere Informationen: Die Ausstellung in der Villa ist noch bis zum 25. November, jeweils samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.