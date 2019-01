Hechingen Weilheimer Urgestein feiert seinen 90. Geburtstag

Es war, wie sich damalige Zeitzeugen erinnerten und auch seine Mutter erzählte, einer der kältesten Wintermonate, als Anton das Licht der Welt erblickte. Im Schlafzimmer, das an einer Außenwand lag, war es so kalt, dass man in Ermangelung eines Brutkastens den Jungen zeitweise in das Warmhaltefach eines Kachelofens schob.

Nach der Volksschulzeit in Weilheim absolvierte Wolf seine Lehrzeit beim Hechinger Landratsamt, dem er von 1943 bis 1973 zur Kreisreform angehörte. Eine schwere Wirbelsäulenverletzung fesselte ihn ab 1948 für zwei Jahre ans Gipsbett. Nach seiner Genesung besuchte er die Verwaltungsschule Haigerloch für den Mittleren Dienst, stieg später in den Gehobenen Dienst auf und wurde 1974 zum Regierungsamtmann ernannt. 48 Jahre lang versah er seinen Dienst unter insgesamt sechs Landräten bei den Landratsämtern Hechingen und Balingen.

Den Bund der Ehe schloss Anton Wolf 1956 mit Kreszentia Stauß, die der Ehemann aufgrund der damaligen Frisur der Frau Gemahlin auch heute noch liebevoll "Mecki" nennt. Ein Sohn des Paares wohnt in Freiburg, ein weiterer in Weilheim, während die Tochter in der Schweiz wohnt. Dort lebt auch Lamina, das einzige Enkelkind.