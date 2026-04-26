Hechingen-Weilheim: Wärmenetz grundsätzlich möglich

Weilheim spricht über aktuelle Projekte und klare Perspektiven für die Zukunft.
In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Weilheim wurden zahlreiche Themen behandelt. In der Einwohnerfragestunde kamen unter anderem der Containerstandort „Am Hofstättle“, Straßenschäden „Am Hag“ sowie eine Schadstelle in der Schulerstraße zur Sprache. Im Bereich der laufenden Maßnahmen wurde über die Teilsanierung des Großholzweges informiert. Die Arbeiten an dem rund 80 Meter langen Abschnitt verzögern sich derzeit krankheitsbedingt bei der Firma. Ein neuer Termin für den Baubeginn wird zeitnah erwartet.