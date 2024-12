Einen Bericht über den Weilheimer Wald hat in der Sitzung des Ortschaftsrates Jürgen Baumer als neuer Leiter des Sachgebiets Forst und Natur gegeben.

Der Wald dürfe nicht nur aus finanziellen Gesichtspunkten gesehen werden, schickte Baumer voraus, denn der Wald sei für die Einwohner auch ein Ort der Erholung. Jürgen Baumer ging dann auf die verschiedenen Baumarten im Stadtwald ein und erläuterte ihre Besonderheiten. Die Jungbestandspflege sei kostspielig, die Holzpreise seien gefallen, es habe Sturmschäden gegeben und der Borkenkäfer vermehre sich, schilderte er die Probleme.

Wildkatze und Waschbär gesichtet

Ortsvorsteher Gerd Eberwein gab bekannt, wie viel Wild in Weilheimer Jagdbezirken erlegt worden ist. In der Liste der Tiere, die im Wald beobachtet wurden, erwähnte er auch eine Wildkatze und einen Waschbär.

Danach wies der Weilheimer Ortsvorsteher auf anstehende Termine hin, insbesondere die Seniorenadventsfeier am 8. Dezember um 14 Uhr in der örtlichen Turn- und Festhalle. Es gibt an diesem Nachmittag ein Programm sowie Speis und Trank. Ein Fahrdienst kann in Absprache in Anspruch genommen werden. Ein weiteres Thema waren Kindergarten und Spielplatz. Hier sollen zur Absicherung gegen Autofahrer Warnfiguren aufgestellt werden.

Unter dem Motto „Ein Tag für Weilheim“ finden Baumpflegeaktionen am 25. Januar und 8. März statt. Eberwein informierte zudem, dass für Wunschzettel-Post an den Nikolaus am Rathaus ein roter Briefkasten aufgestellt wurde.

Bis spätestens 15. Dezember sollten Briefe – mit Absender – dort eingeworfen sein, damit sie der Nikolaus noch lesen kann.