Hechingen Weihnachtsdorf bräuchte Gäste

Von Mittwoch bis Sonntag sind die Buden geöffnet, an denen es gebrannte Mandeln, Würstchen und Getränke gibt. Vergangene Woche aber war das Wetter grauselig, am Sonntag blies sogar ein ausgewachsener Sturm. Der Besuch war entsprechend spärlich.

Diese Woche könnte zumindest das Wetter besser werden. Wer dem Projekt etwas Gutes tun will, sollte einen kleinen Besuch dort einplanen. So ein kleiner Glühwein nach Feierabend oder Weihnachtseinkauf kann ja nicht schaden. Ein Werbebanner an der Neustraße wurde auch aufgehängt, um Schwung in die Sache zu bringen.

Ein Programm in der großen Krippe allerdings, die links neben dem Rathauseingang steht, wird es diese Woche nicht geben. Möglicher nächste Woche noch einmal, "damit wir noch einen schönen Abschluss hinkriegen", so Wischke.