Hechingen Weiher-Quartier wird von Grund auf saniert

Der Fachingenieur Karl-Martin Mang hat am Mittwoch im Bauausschuss des Gemeinderats die Entwürfe dazu vorgestellt. Dabei gab es gleich eine Grundsatzentscheidung: Die Idee, Kreuzungsbereiche teilweise zu pflastern, wurde abgelehnt. Vor allem Gemeinderat Lutz Beck warnte davor, in Kurven Pflaster einzusetzen, er verwies auf die Kurve vor dem Sternenbäck an der Johannesbrücke. Das Pflaster an der Stelle sei "Murks".

Rolf Ege brachte noch einen Aspekt ins Spiel. Er wohnt am Stockoch, auch dort sei viel Pflaster in Straßen eingearbeitet, "und das ist laut, wenn da Autos drüberfahren". Am Ende herrschte Einigkeit: keine Pflasterflächen am Weiher. Eine klare Absage gab es auch dafür, an breiteren Stellen Bäume zu pflanzen. Parkplätze seien eh schon knapp, so das Gegenargument.

Es gibt ohnehin genug anderes zu tun dort. Das Wohnquartier ist topfeben, nach Regengüssen bilden sich "Drecklachen", wie der Ingenieur erklärte. Die Kanalisation ist sparsam dimensioniert und weist kaum Gefälle auf. Man wird also im großen Stil aufgraben, neue Leitungen verlegen, dann wird geteert.