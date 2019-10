Hechingen Weiher-Kindergarten: Mutter erhebt schwere Vorwürfe

Schwerwiegender waren ihre Vorwürfe bezüglich der Erziehungsmethoden dort. Es würden "Kinder mit dem Gesicht zur Wand gestellt", wenn sie nicht aufessen und sie würden bei kälteren Temperaturen "ohne Jacke nach draußen" geschickt. Bürgermeister Hahn meinte zur Personalsituation verbiete es sich, in der öffentlichen Sitzung zu sprechen. Weiter bezeichnete er das Auftreten der besorgten Mutter in der Sitzung als "befremdlich". Man habe jemanden beauftragt, den Kindergartenbetrieb zu überprüfen und habe die Rückmeldung, dass alles in Ordnung sei.