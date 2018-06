Hechingen Vor dem "Anpfiff" ist alles tipptopp vorbereitet

Der Ort hat sich herausgeputzt und die Fußbälle, die die prächtigen, im Zeichen der Fußballweltmeisterschaft dekorierten Blumenpyramiden schmücken, sind bereits im Netz versenkt. Letztere ist nur eine von vielen kreativen Ideen, die die Mitglieder der Arbeitsgruppe im Laufe des Jahres auf die Beine stellen und mit denen sie nicht nur in Sachen Optik, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene viel bewegen – sei es etwa durch die Etablierung des Bürgerfestes oder des Nachmittagskaffees.

Ob sie damit auch bei der Wettbewerbskommission punkten können, wird sich am Mittwoch, 13. Juni, zeigen. Wenn es um 13.30 Uhr ernst wird, werden alle gemeinsam ihr Heimatdorf zweieinhalb Stunden lang in bestem Licht präsentieren. Dass es nicht einfach werden wird, sei allen bewusst, weiß Ortsvorsteher Günther Konstanzer. Denn Bechtoldsweiler spielt, nachdem es 2017 im Bezirksentscheid des Regierungspräsidiums Tübingen den ersten Platz erreicht hat, nun in einer höheren Liga und muss sich dort mit Orten messen, die zum Teil um einiges größer sind oder auch in Ferienregionen liegen. Dem Besuch der Kommission sehen die Mitglieder der Arbeitsgruppe dennoch ganz entspannt entgegen. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", betont Konstanzer. Wie schon im vergangenen Jahr, hat sich das Team akribisch vorbereitet und wird dieses Mal einer noch größeren Jury nahebringen, wie liebens- und lebenswert der kleine Teilort von Hechingen ist und was ihn ausmacht.

Alle geben ihr Bestes