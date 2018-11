Hechingen Von Schein-Entführungen und Todesfällen

Die ehemalige Englischlehrerin las im Trauzimmer der Villa unterhaltsame, teilweise auch sehr ernste Kurzgeschichten von unterschiedlichen Autoren. Darunter ein Text des Literaturnobelpreisgewinners Ernest Hemingway, aber auch von unbekannteren Autoren. So wurde etwa die "Geschichte einer Stunde" der amerikanischen Schriftstellerin Kate Chopin ein Erlebnis. Eine herzkranke Ehefrau wird darin mit dem Unfalltod ihres Mannes konfrontiert und stellt nach eine Phase von Schock und Trauer fest, welche Freiheiten sie dadurch gewinnt. Als sie sich auf glückliche Jahre freut, steht plötzlich der Ehemann vor der Tür, der gar nicht wirklich gestorben ist. Die Frau stirbt prompt am Herzschlag. Die Geschichte ist in den USA der Zwanzigerjahre entstanden und hat einen emanzipatorischen Hintergrund.

Zum krönenden Abschluss las Ilona Heukamp noch die Erzählung "Taxi", die aus der Feder eines 17-jährigen Schülers stammt, der damit einen Literaturpreis gewonnen hat. Die Geschichte spielt in einer südamerikanischen Großstadt. Ein Lehrer sitzt im Taxi auf dem Weg zur Arbeit, als der Fahrer plötzlich die Türen verriegelt und die Richtung ändert. Der Fahrgast hat Angst und springt aus dem Auto. Allerdings hatte der Taxifahrer die Taschenuhr des Fahrgastes für ein Messer gehalten, und ebenfalls aus Angst springt auch er aus dem Taxi. Auf dem Polizeirevier klärt sich der Irrtum dann auf.

Anita Maultzsch bedankte sich am Ende für den wunderbaren Vorleseabend, und sie wies darauf hin, dass jeder im Förderverein Mitglied werden kann. Gemeinsam habe man das Ziel, die Villa zu erhalten. Das Ohrenkino ist eine Lesungsreihe, die an jedem ersten Mittwoch des Monats in der Villa Eugenia stattfindet.