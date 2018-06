Hechingen Von Mambo Jambo bis zum flotten Dixieland-Groove

Das Programm umfasst moderne Unterhaltungsmusik aus dem 20. Jahrhundert. Einen schwungvollen Auftakt bietet die zum Anlass passende Rock-Ouvertüre "Open Air" aus der Feder von Luigi di Ghisallo. Pop-Musik aus den achtziger Jahren erklingt unter dem Titel "Eighties Flashback".

Südamerikanische Rhythmen, wie Copacabana, Brazil oder Mambo Jambo waren in den Siebziger Jahren en Vogue und eignen sich gut für Blasmusikinterpretation. Von Stevie Wonder steht sein Hit "Isn’t She Lovely" als eingängige Swing-Nummer auf dem Programm.

Von den Beatles werden "Here Comes The Sun" und andere Lieder gespielt. George Gershwin’s "Summertime" aus der Oper "Porgy and Bess" wurde von unzähligen Interpreten in unterschiedlichsten Versionen interpretiert. Die Stadtkapelle spielt den Erfolgstitel als groovenden Blues-Marsch.