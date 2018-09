Hechingen Vom Dachboden bis in das Archiv

Weitere Stationen auf dem Rundgang waren das Trauzimmer und der Ratssaal, in dem Jauch den Kindern erklärte, was der Gemeinderat eigentlich so macht.

Zum Abschluss ging es zum Stadtarchiv. Jauch zeigte den Kindern das älteste Dokument, das dort aufbewahrt wird: ein Vertrag aus dem Jahr 1388. Auch alte Zeitungen gab es zu sehen.

Hinaus aus dem Rathaus ging es über den Hinterausgang. Da staunten die Kinder nicht schlecht, wie hoch das Rathaus tatsächlich ist. Vom Marktplatz aus wirkt das Gebäude viel kleiner.