Hechingen Voller Geldbeutel und viele Vorhaben

Hechingen. Das Schöne an Traditionen: Auch dieser Bürgertreff war wie immer. Zu den Wichtigen, Wohlhabenden, zu den Unternehmern, Vereinsvertretern und sonstigen Einflussreichen der Stadt gesellten sich in der Stadthalle auch die normalen Einwohner, um in diesem festlichen Rahmen die Gemeinschaft als Bürger der Zollerstadt zu erleben und zu genießen, und um vom Stadtoberhaupt in einer Rede über all das informiert zu werden, was Rathaus und Gemeinderat für die kommenden zwölf Monaten so vorhaben.

Und Philipp Hahn hatte in seiner ersten Rede als Bürgermeister das Glück, nur gute Nachrichten verbreiten zu dürfen. Kein Wunder, wenn die Einnahmen sprudeln. Für 2019 erwartetet die Stadt 24,5 Millionen Euro Gewerbesteuer, auch, aber nicht nur, wegen einer Medizintechnik-Industrie, die gut läuft. Vor zehn Jahren waren es lediglich sechs Millionen Euro. Mit vollem Geldbeutel lässt sich schon einiges anfangen. Hahn gab in seiner Rede einen kleinen Überblick:

Obertorplatz: Hier soll im September Spatenstich sein. Wie der Platz aussehen soll, wird nach einer Bürgerbeteiligung am 23. Mai der Gemeinderat entscheiden.