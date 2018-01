Hechingen Volle Hütte bei Sickinger Erdmännle

Exotische Tiere, anmutige Prinzessinnen und wilde Cowboys gemeinsam auf einer Bühne? Das sieht man natürlich nicht alle Tage, sondern nur während der fünften Jahreszeit. Die kleinen Narren, die diese fantasievollen Kostüme trugen, eroberten beim Kinderball in Sickingen am Nachmittag die bunt geschmückte Festhalle, in die die Sickinger Erdmännle um Jugendwartin Tanja Fink geladen hatten. Um ihren kleinen Gästen einige spannende und unterhaltsame Stunden zu bescheren, hatten sich die Mitglieder einiges einfallen lassen. Wie Zunftmeister Roland Löffler erklärte, wurden verschiedene Spiele vorbereitet, bei denen die Kinder zu fetziger Musik unterschiedliche Disziplinen absolvierten.

Gar nicht so einfach, so ein Eierlauf, wenn man als Batman eine Augenmaske trägt. Und mit großen Drachenfüßen auf einer immer kleiner werdenden Zeitungsseite zu balancieren, ist ebenfalls nicht gerade leicht. Die Kinder meisterten die Aufgaben jedoch mit Bravour und durften sich als Belohnung kleine Präsente abholen.

In einer bunten Polonaise bahnte sich dann ein närrischer Lindwurm seinen Weg durch die Halle, in der die Erdmännle noch ihren Brauchtumstanz aufführten, bevor die kleinen Narren die Bühne am Abend den Erwachsenen überließen.