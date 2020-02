Hechingen Versuchte Tötung: 60-Jähriger festgenommen

Der 60-jährige Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Montagnachmittag beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.