Hechingen Verein organisiert viele Aktionen

Der Vorsitzende Klemens Jakob stellte in seinem Bericht vielfältige Aktivitäten vor, die der Verein organisiert oder mit initiiert hatte. So wirkte Regionalgenial aktiv bei den Warentauschtagen in Hechingen und Balingen im Oktober mit, organisierte Vorträge und nahm an der Vorstellung des Kon-Tiki (Kohlemeiler) des Gartenbauvereins Hechingen-Boll teil, der über das von Regionalgenial betreute Projekt der Hechinger Energie-Sammelkarten finanziert werden konnte.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurde Klemens Jakob in seinem Amt einstimmig wiedergewählt. Almut Petersen übernahm im Vorstand das Amt der Kassenwartin und wurde ebenfalls einstimmig im Amt bestätigt. Als zweite Vorsitzende und zugleich Schriftführerin wurde Sandra Stopper in den Vorstand gewählt. Als erstes Beiratsmitglied wählten die Vereinsmitglieder Manuela Schneider.

Im Anschluss wurde das Vereinsprogramm für das kommende halbe Jahr entworfen. Es sieht monatliche Treffen zu bestimmten Themen mit offener Diskussion vor. Neue Interessierte sind jederzeit willkommen. Informationen dazu gibt es unter www.regionalgenial.com.