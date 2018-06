Hechingen Use your summer: Regen und Sonne zum Auftakt

"Spuren", dieses Schlagwort soll laut Veranstalter über allen Aktionen des aus Hechingen nicht wegzudenkenden Sommerfestes neben der Villa Eugenia stehen. "Wir wollen Spuren suchen und Spuren hinterlassen" heißt es. Und hier sind nicht nur Tattoos gemeint, denn es geht auch um das Spurensuchen.

Darüber gab es bei Nicolin Brauns "Spurenprojekt" am Wochenende eine etwas andere Art von Nachhilfe. Doch wegen des Regens musste die Veranstaltung am Samstagnachmittag bereits abgesagt werden. Die Sonne schien jedoch später beim Fußballturnier, bei dem in Streetsoccer- Art im so genannten Fußballkäfig Jungen und Mädchen teils recht verbissen gegeneinander kämpften.

Ob Klamottenpimpen, ein Cajón selber bauen oder Malen und Fotografieren: Kunst selbst kreieren steht bei "Use your summer" hoch im Kurs. Entsprechend viele abwechslungsreiche Kurse, Aktionen und sportliche Aktivitäten wie der Niedrigseilgarten der Jugend vom Alpenverein stehen auch in diesem Jahr wieder an.