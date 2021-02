Hilferuf einer Rottweiler Krankenschwester "Wir können einfach nicht mehr"

Manchmal kämpft sie mit den Tränen, während sie aus ihrem Arbeitsalltag berichtet. Doch dann wird ihre Stimme wieder fest. Die junge Krankenschwester, die in der Rottweiler Helios-Klinik beschäftigt ist, liebt ihren Beruf und auch ihre Arbeitsstelle. Sie will dafür kämpfen, dass sich etwas ändert, und wendet sich deshalb an den Schwarzwälder Boten.