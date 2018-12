Hechingen Und am Schluss siegt doch die Liebe

Hechingen-Sickingen. In der Zollerstadt-Ortschaft Sickingen ist mächtig was los. Dafür sorgen schon die Sportfreunde mit ihren vielen Gruppen, die für fast jeden was auf Lager haben. Einen Höhepunkt im Vereinsjahr bildet stets das Weihnachtsfest, bei dem in diesem Jahr ein eigens erarbeitetes Theaterstück seinerseits die Krönung der Feier darstellte.

"Romeo und Frieda" hieß das Stück, das nicht von ungefähr an die berühmte Shakespeare-Tragödie "Romeo und Julia" anknüpft. Doch hier bringen sich die Protagonisten nicht aus lauter Herzeleid um – obschon es manchmal so aussieht, als wolle eine der Ehefrauen den werten Gatten um die Ecke bringen, doch hat sie noch so viel Vernunft und zertrümmert nur was vom häuslichen Inventar. Gnade walten lassen, die Liebe ist halt doch noch stärker, ist da die Devise. Dabei hätten die drei Männer, gespielt von Gerog Jung, Simon Beilard und Heiko Schwabe, allen Grund, durch die Mangel gedreht zu werden.

Die 25 000 in der Lotterie gewonnenen Euro haben sie auf Rat einer listig-findigen Anlageberaterin auf Staatsanleihen gesetzt. Und da mauserte sich der Dax irgendwie zum Dachs. Denn sie wetteten auf griechische Anleihen, inmitten der Krise – und das Geld war futsch.