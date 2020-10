Hechingen Umut K.-Rächer: Mordversuch vom Tisch

Hechingen - Der so genannte Blutrache-Prozess ist vor dem Hechinger Landgericht am Montag in eine neue Runde gegangen. Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, die höchste Instanz in Sachen Strafverfahren in Deutschland, den Vorwurf des verabredeten Mordes in dem Fall für nicht gegeben sieht, müssen sich die Angeklagten nun lediglich wegen des versuchten Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz verantworten. Das dürfte deutlich geringere Strafen für die zwei Männer ergeben.