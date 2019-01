Hechingen Umleitungen wegen des großen Ringtreffens

Es kommt zu folgenden Behinderungen und Sperrungen: Wegen des Zeltaufbaus und des damit verbundenen Lastwagen-Verkehrs zum "Ast" besteht ab dem 1. Februar, 12 Uhr, Halteverbot entlang der Wuhrstraße, der Wörthstraße und der Straße Am Kirchenköpfle.

Während des Ringtreffens gilt vom Freitag, 8. Februar, 12 Uhr bis zum Sonntag, 10. Februar, 22 Uhr, in ganz Schlatt Tempo 30, auch auf der Bundesstraße. Zum Teil ist die Geschwindigkeit dann auch auf 20 Stundenkilometer reduziert.

Wegen der Umzüge am Samstag und Sonntag gilt an diesen Tagen Parkverbot entlang der folgenden Straßen: Killertalstraße, Wuhrstraße, Wörthstraße, Am Kirchenköpfle. Während des Kinderringumzuges (Beginn 13.30 Uhr) am Samstag, 9. Februar, ist die Umzugsstrecke (Killertal-, Wuhr-, Wörthstraße, Am Kirchenköpfle) für den Verkehr vollständig gesperrt. Im Bereich zwischen der Einmündung "An der Turnhalle" und der Killertalstraße ist die Bundesstraße auf eine Fahrspur verengt, damit der Umzug gefahrlos von der Turnhalle in die Killertalstraße einbiegen kann.