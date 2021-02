Hechingen Über 1300 Narren sehen den närrischen Seniorenball

Die Fotoshow, die virtuell den Preisball ersetzen sollte, war eine schöne Bilderfolge aus den vergangenen zehn Jahren Ball. Bühnenprogramm auf einen Seite, aber auch viele Fotos von "Backstage", also von den vielen Helfern, die hinter der Bühne, an der Bar und in der Küche solche Veranstaltungen überhaupt erst möglich machen.

Der Ersatz für den Seniorenball bot dann ein richtiges kleines Programm. Moderiert aus der Narrhalla-Zunftstube traten echte Fasnetgrößen auf und unterhielten eine dreiviertel Stunde lang auf närrische Art. Da spielte die Lumpenmusik ein Fasnet-Klassiker-Potpourri, Hanne Zopf leitete mit dem Satz "dieses Jahr erfindet ma d’Fasnet neu" ihr Gedicht ein, die Lumpenmusik zeigte einen Film ihres sagenhaften "Stuhlgang"-Auftritts, Marlies Kunz präsentierte als Hobby-Virologin ihre selbst gebackenen "Anti-Corona-Kugla", die über das Impf-Desaster hinwegtrösten, Landschaftsvertreter Peter Stiegler erzählte vom "Kuckuck-Spiel" und Manfred und Annerose König erzeugten musikalisches Fernweh.