Hechingen Tübinger Not schwappt nach Hechingen

Hechingen. Die Bunte Liste hatte diesen Bericht von der Stadt angefordert, weil im Gemeinderat immer wieder Wohnungsbauprojekte diskutiert werden. Gibt es da einen Bedarf für die ärmere Bevölkerungsschicht? Das mal grundsätzlich zu erfahren, war Sinn des Berichts. Wilhelm Stiefet von der Kreisbau, Caritas-Geschäftsführer Elmar Schubert, Kreis-Sozialamtsleiterin Birgit Schuster und Kreis-Jobcenter-Geschäftsführer Jörg Würfel standen den Räten am Donnerstag dazu Rede und Antwort.

Fachbereichsleiter Jürgen Rohleder gab zunächst einen allgemeinen Überblick, in dem er auf den Wohnungsmangel in Baden-Württemberg verwies, und dann eine eher überraschende Aussage parat hatte: Im Zollernalbkreis herrschen vergleichsweise gute Bedingungen. Hier finde man "entspannte Wohnungsmärkte", so eine Studie. Hier gibt es nur acht Prozent zu wenig Wohnungen, um den Bedarf zu decken, in den kreisfreien Städten sind es 43 Prozent, im Kreis Tübingen immerhin noch 19 Prozent.

Wohnungsnot betrifft vor allem Einwohner mit geringem Einkommen