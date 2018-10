Hechingen Tribut an Mötley Crüe

Die vier Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet zollen einer Band Tribut, die seit den 80er-Jahren zahllose Rock’n’Roll-Bands beeinflusste und bis heute Millionen von Tonträgern verkaufte: Mötley Crüe. "Saints of Los Angeles" bieten dem Publikum "Kick-Ass-Rock’n’Roll" aus 30 Jahren Bandgeschichte ihrer Vorbilder. Dabei nehmen sich die vier Musiker nicht ganz so ernst – etwaige Ähnlichkeiten mit den Bandmitgliedern von Mötley Crüe sind auch eher zufällig.

Am 31. Dezember fand die letzte Live-Show von Mötley Crüe statt, besiegelt durch einen "Death Pact", der es einzelnen Bandmitgliedern untersagt, in Zukunft unter diesem Namen aufzutreten. Die Party geht nun aber mit "Saints of Los Angeles" weiter, so die Veranstalter. Es spielen: Mikk Wega (Gesang), Saint Sikki Nixx (Bass) und Saint Pete "The Sexmachine" (Gitarre) und Saint "The Judge" (Schlagzeug).