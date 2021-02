19 - Foto: Schwarzwälder Bote

Was in der Vorwoche noch zu heikel war, ging heute Morgen

Was in der Vorwoche noch zu heikel war, ging heute Morgen nun fast ohne Probleme über die Bühne: Die Rede ist von der Versetzung des Trafohäuschens von der Stiftskirche in die Rabenstraße. Um 6 Uhr ging es los, nach zweieinhalb Stunden war es vollbracht und die Trafosation in die vorgesehene Fläche versenkt.