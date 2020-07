Hechingen Tote Frau in Steinäckersiedlung gefunden

Todesursache ist unklar

Die Todesursache ist bislang unklar: "Die Kriminalpolizei hat die in so einem Fall üblichen Ermittlungen aufgenommen", sagt Wörner. Ziel dieser Ermittlungen ist es zu klären, ob die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist, sich möglicherweise das Leben genommen hat oder ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Hinweise auf Fremdeinwirkungen gebe es bislang jedoch keine, sagt Wörner. Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Balingen geführt.

In einem Bericht einer Lokalzeitung hieß es, die Leiche habe an dem Fundort in der Steinäckersiedlung schon längere Zeit, vielleicht Wochen oder Monate, gelegen und es handele sich bei der Wohnung um eine Obdachlosenunterkunft - diese Angaben konnte Wörner nicht bestätigen. Auch genauere Angaben zur Identifikation der Verstorbenen konnten nicht gemacht werden. Die Wohnung ist derzeit amtlich versiegelt.

Die Tatsache, dass bezahlbarer Wohnraum in Hechingen knapp ist, ist für den Gemeinderat nichts neues. Es gibt auch zu wenige Sozialwohnungen. Bürgermeister Phillipp Hahn kündigte kürzlich an, die Baracken in der Steinäckersiedlung mittelfristig abreißen zu lassen, da sie aufgrund des schlechten baulichen Zustandes nicht mehr zur Unterbringung von Menschen geeignet seien.