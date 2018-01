Hechingen Tödlicher Autounfall: Drei Jahre Haft

Der sachverständige Gutachter hatte errechnet, dass der Unfallfahrer zum Unfallzeitpunkt mindestens 140 Stundenkilometer schnell gefahren war, und das in einer Rechtskurve. Sein Fahrzeug sei beinahe komplett auf die linke Fahrspur geraten. Der entgegenkommende Fahrer, der ungefähr mit 70 Stundenkilometer unterwegs war, versuchte demnach noch nach rechts auszuweichen, er hatte jedoch keine Chance.

Staatsanwältin Jessica Strohtmann plädierte auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung, vor allem weil der Angeklagte 2014 schon einen Eintrag im Bundeszentralregister wegen Trunkenheit am Steuer hatte. Eine günstige Sozialprognose könne sie ihm nicht stellen.

Dem Vertreter der Nebenklage war diese Strafe zu niedrig, er beantragte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Ein junger Mann sei aus dem Leben gerissen worden, seine Familie müsse tagtäglich mit diesem Verlust leben. Auch sei der Angeklagte offenbar nicht lernfähig, meinte er im Hinblick auf die Voreintragung.

Auch der Verteidiger des Angeklagten hatte keinen Zweifel an der alleinigen Schuld seines Mandanten an dem Unfall. Er führte jedoch Fälle an, bei denen Unfallfahrer wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden waren, und beantragte eine solche auch für seinen Mandanten. Schließlich sei dieser bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt worden und habe bereits vier Monate in Untersuchungshaft gesessen. Diese Äußerungen sorgten im Saal für Unmut.

Das Schöffengericht folgte dem Antrag der Nebenklage und verurteilte den Unfallfahrer zu drei Jahren Haft und einem Entzug der Fahrerlaubns für zwei Jahre. "Sie haben sehr schwere Schuld auf sich geladen", so Richter Wührl zum Angeklagten.

"Sie sind massiv betrunken durch die Gegend gerast", das komme schon in den Grenzbereich zur vorsätzlichen Tötung. Die "deutliche und harte Strafe" für das Vergehen entspreche der Schuld des Angeklagten, so Wührl. Der Haftbefehl bleibt bestehen. Die Familie des Getöteten nahm das Urteil ruhig auf.