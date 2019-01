Hechingen Titel gehen an Ebingen und Frommern

Am Sonntag kürten die A-Junioren ihre Titelträger. Zehn Teams buhlten um den Einzug in die Halbfinals. Nach spannenden Vorrundenspielen setzte sich in Gruppe A der FV Rot-Weiß Ebingen vor dem SV Rangendingen an die Spitze, in Gruppe B hatte am Ende die SG Pfeffingen vor dem TSV Frommern I die Nase vorn.

Im ersten Halbfinale behielt Ebingen gegen Frommern knapp mit 1:0 die Oberhand; eindeutig mit 3:0 setzte sich Pfeffingen im zweiten Semifinale gegen Rangendingen durch. Im Kleinen Finale sicherte sich Frommern mit 2:1 gegen Rangendingen Platz drei. Spannend verlief das Finale zwischen Ebingen und Pfeffingen: 2:2 hieß es nach regulärer Spielzeit und so musste das Sechsmeterschießen entscheiden. Dort hatten die Rothosen knapp mit 1:0 die Nase vorn.

"Die Turniere sind vom Veranstalter FC Hechingen sehr gut organisiert worden. Die Spiele waren alle sehr fair, es gab nur eine Rote Karte an beiden Tagen", war Richard Türk als Turnieraufsicht des Bezirks mit dem Verlauf der Titelkämpfe zufrieden.