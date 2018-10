Hechingen Tipps für perfekten Start ins Eheglück

Die Trauringe in Gold, Silber oder Platin? Wer sich diesbezüglich noch unsicher war, durfte die glänzenden Schmuckstücke am Stand eines Juweliers nicht nur in Augenschein nehmen, sondern sie sich im Vorfeld schon einmal probeweise über den Finger streifen. Auch die Frage aller Fragen wurde auf der Hochzeitsmesse heiß diskutiert. In welchem Kleid wird die zukünftige Braut vor den Traualtar treten? Hilfe bei der Suche nach der Traumrobe leisteten nicht nur Mütter, Schwestern oder Freundinnen. Viele setzten dabei auf die sachkundige Beratung von Expertinnen, die zielsicher zum typgerechten Outfit griffen. Ebenso wie das Thema Kosmetik war auch die Suche nach der individuellen Tisch-Deko und dem dazu passenden Blumenschmuck eher Frauensache.