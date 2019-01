Hechingen Telefonschaden bei Domäne ist behoben

Der Vorfall zeigt, wie kompliziert Bauarbeiten sein können. Denn die Firma, die die Leitplanke dort installiert hat, wo es beim Hofgut Domäne über die Brücke in Richtung Innenstadt geht, war offensichtlich nicht im Bilde, dass im Erdboden ein dickes Telefonkabel liegt.

Konsequenz: Die Leitplanke sieht super aus und ist an dieser Stelle, wo es im Steilhang zum Bahngleis hinunter geht, auch zweifellos dringend notwendig, aber irgendwie wurde beim Einrammen der Leitplankenpfähle die Telefonleitung beschädigt. Nach Angaben der Telekom waren 40 Anschlüsse vor allem in den Straßen Linden und Auf der Rießen in Wessingen betroffen. Dort waren Telefon, Internet-Zugang und TV-Empfang gestört.

Die Störung sei am 2. Januar aufgetreten und am 10. Januar behoben worden, so die Auskunft der Telekom. Bereits am 4. Januar wurde eine Baufirma mit der Reparatur beauftragt. Die legte mit Hochdruck los, wurde aber vom Ordnungsamt der Stadt noch kurz ausgebremst, weil die Stadt die mangelhafte Absicherung der Baustelle an dieser stark befahrenen Stelle monierte. Die Firma hatte zudem mit den Bauarbeiten begonnen, bevor die Genehmigung der Stadt vorlag. Am Ende musste die eilige Baufirma ein Bußgeld zahlen. Auch die Reparatur zog sich etwas hin, obwohl die Baufirma auch bei starkem Schneetreiben im Einsatz war, ebenso vier Monteure und zwei Meister der Telekom. Aber ein spezielles Ersatzteil musste noch von weither beschafft werden, und das Kupferkabel mit seinen 500 Verbindungssträngen an das bestehende Kabel anzuschließen, ist eben auch eine Heidenarbeit.