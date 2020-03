Hechingen Teergefahr ist wohl eher gering

Rückblende in den September 2018: Damals stellte Bürgermeister Philipp Hahn im Gemeinderat ein Thema vor, das es in sich hatte: Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde drängte massiv darauf, dass Hechingen endlich nach möglichen Altlasten im Bereich zwischen Bahnhofkreisel und Starzel beim Europakreisel sucht. Denn am Bahnhofkreisel war bis 1912 das Hechinger Gaswerk in Betrieb. Und bei der Vergasung von Kohle waren damals unter anderem teerähnliche Stoffe angefallen. Vermutet wurde, dass von diesen Stoffen nach der Stilllegung einiges im Boden geblieben ist und seither langsam bergabwärts in Richtung Europakreisel weitersickerte. Und eines war klar: Wenn dieser Stoff flüchtig im Erdreich vorhanden wäre, wären teure Sanierungsarbeiten fällig geworden. Die Kosten? Auf jeden Fall im Millionenbereich.